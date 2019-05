Relação de pai e filhas inspira livro de Luiz Gustavo Vieira

As relações entre pais e filhos na era digital são um dos temas do livro “De Pai pra Filhas – O que um Pai Diz às Filhas Quando a Mãe Não Está por Perto” (MRN Editora; R$ 38; 120 págs.)”, do escritor Luiz Gustavo Vieira. O lançamento acontece neste sábado (25), em Belo Horizonte.

A obra é uma coletânea de crônicas originalmente postadas na web que narra de forma bem-humorada as experiências de Vieira e suas filhas gêmeas. “[O livro] é uma maneira que encontrei de pensar sobre os desafios e as experiências de ser pai”, conta o autor.

“Eu aprendi muito com minhas filhas. Elas me ensinaram a ser pai”, finaliza.