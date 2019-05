MasterChef Brasil: Paola Carosella se recusa a provar prato de Eduardo: ‘Já conheço o gosto’

A argentina Paola Carosella, jurada do MasterChef Brasil, fez duras críticas ao participante Eduardo Richard, que serviu aspargos com batatas fritas na prova do nono episódio da sexta temporada do talent show culinário da Band.

A prova, que priorizava o empratamento e trazia recipientes inusitados para os competidores amadores colocarem a comida para ser avaliada pelos chefs, como latas, pedras, telhas ou um pedaço de bambu, caso de Eduardo. Ao ser chamado à frente pelos jurados, Paola comentou: "Tadinho dele…".

Questionado por Erick Jacquin sobre o que aconteceu, o participante tentou explicar. "Fiquei um pouco assustado com a louça. A única ideia que eu tive foi colocar alimentos que fossem compridos e pudessem aparecer aqui", disse.

Carlos Reinis/Band

Após Jacquin e Henrique Fogaça provarem o prato de aspargos com batatas fritas, Paola Carosella se recusou a experimentar: "Não vou experimentar. Não vou experimentar um aspargo, já conheço o gosto dele."

"Deixa eu te falar uma coisa, pra você e pra todos: a gente fala o tempo todo que vocês precisam pensar. Se você tem três minutos de mercado. Pensa um. Você vai fazer escolhas melhores em dois do que andando três que nem uma barata tonta. […] Tem que pensar!", prosseguiu a jurada.

Fogaça, também não poupou críticas: "Eduardo, só tenho uma coisa pra te dizer: meus pêsames". O prato do advogado foi escolhido como um dos três destaques negativos da primeira prova do programa.

No entanto, ele se recuperou na prova seguinte e o eliminado da semana acabou sendo Renan Corrêa. "Eu estava gripado. Não senti o gosto de nada e isso é muito ruim para o cozinheiro", tentou justificar o goiano, que se despediu do MasterChef. Confira a entrevista completa aqui.