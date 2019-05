BTS no Brasil: Veja o provável setlist dos shows do grupo de k-pop no Allianz Parque

O grupo de k-pop BTS se apresenta neste fim de semana, 25 e 26 de maio, em São Paulo com dois shows lotados no Allianz Parque, na zona oeste da cidade. Há meses, os "armys" acampam em frente ao estádio para ficar perto de seus ídolos que costumam entregar apresentações cheias de coreografias e com repertório extenso.

Fãs costumam compilar os repertórios das apresentações do septeto sul-coreano no portal Setlist.fm, plataforma com mais de quatro milhões de shows catalogados de 207 mil artistas.

Separamos a setlist da última apresentação completa do grupo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O show é dividido em cinco atos, mais um "bis" (quando os membros voltam ao palco após simularem um encerramento da apresentação). Cada ato é introduzido com um vídeo em um interlúdio especial.

Este show, do dia 19 de maio, traz a sequência de músicas mais recente escolhida pelo BTS. Claro que, em sua primeira passagem pelo Brasil, é possível que surpresas no repertório estejam sendo preparadas.

Confira:

BTS em Nova Jersey (19/05/2019)