'Bacurau': filme brasileiro vence Prêmio do Júri em Cannes

O Brasil sai em destaque no Festival de Cinema de Cannes deste ano, com mais um filme sendo premiado neste sábado (25). Desta vez, “Bacurau”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, dividiu o Prêmio do Júri com o francês “Les Misérables”.

A vitória, mesmo com um empate, é a primeira de um filme brasileiro para esta categoria, considerada a terceira mais importante de Cannes – são sete no total, sendo o principal a Palma de Ouro, neste ano dada ao coreano “Parasite”.

“Bacurau” é dirigido em parceria com Juliano Dornelles e conta com Sônia Braga no elenco – a atriz estrelou também “Aquarius”, que concorreu ao prêmio principal em 2016. Na nova trama, um povoado do sertão perde uma de suas figuras mais importantes e percebe que sua comunidade foi esquecida.

Na sexta-feira (24), o brasileiro Karim Aïnouz comemorou o prêmio “Un Certain Regard” (“Um Certo Olhar”, em tradução livre) pelo filme “A vida invisível de Eurídice Gusmão”. A seleção foi criada em 1978 paralelamente à disputa da Palma de Ouro.