Morre a atriz Lady Francisco; atriz teve complicações após cirurgia

A dramaturgia perdeu Lady Francisco, aos 79 anos, neste sábado. A atriz teve complicações pós-operatórias após sofrer uma queda em casa e fraturar o fêmur.

Ela foi internada em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro no dia 28 de abril. Lá, passou por uma cirurgia de correção da fratura no fêmur, mas apresentou complicações respiratórias. O hospital Unimed-Rio, em nota, afirmou que Lady morreu por “falência de múltiplos órgãos”, decorrente de um transtorno vascular agudo dos intestinos.

Lady Chuquer Volla Borelli de Bourbon, a Lady Francisco, passou pela televisão, teatro e cinema. Nasceu em Belo Horizonte (MG), em 7 de janeiro de 1940, e esteve em novelas como “Pecado Capital” (1975), “Por Amor” (1998) e “Cheias de Charme” (2012).

Seu último papel foi como Laura Odete no programa “Treme Treme”, série de comédia veiculada no canal Multishow.