Aqui na Band: Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe comandam revista eletrônica a partir de segunda

As notícias que você precisa saber. Dicas para organizar as contas. Informações rigorosas sobre saúde. Saber o que vestir e cozinhar. Entrevistas inspiradoras. As respostas para o dia a dia, enfim, apresentadas com muita personalidade. Assim será o "Aqui na Band", o novo programa das manhãs que estreia na próxima segunda-feira, 27, às 9h.

A revista eletrônica será comanda ao vivo por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, dois comunicadores admirados e com longa experiência na televisão. “Estou muito feliz e entusiasmada em voltar a TV, especialmente à Band, minha casa por tantos anos, em um programa dinâmico, cuidadoso e muito interessante”, diz Silvia.

Tendo como atributos principais credibilidade, inteligência e maturidade, e muito admirada entre as mulheres acima de 35 anos (maior público da TV aberta), a jornalista paulista será responsável pela condução das entrevistas, além de comentar os principais fatos do dia e discutir temas ligados a comportamento – interagindo sempre com Lacombe e convidados. “Traremos para discussão assuntos que interessam à população. Serão duas horas de relevância, conteúdo e leveza”, completa Silvia Poppovic.

Para Luís Ernesto Lacombe, apresentar um programa de variedades é um novo desafio. “Minha experiência no jornalismo, no jornalismo esportivo e na apresentação de um reality, sem dúvida, vai me ajudar muito”, diz. Ele não economiza elogios à colega: “Sempre me impressionou a seriedade, a lucidez da Silvia. Sua capacidade de concluir de forma inteligente as entrevistas e de dar sentido às histórias que conta é impressionante”. Lacombe também fará reportagens especiais.

O programa terá a presença diária da chef Luiza Hoffmann. Formada em gastronomia no Instituto Paul Bocuse na França, ela terá a missão de ensinar ao público uma culinária prática e econômica. “Mostrarei como fazer um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, usando ingredientes que as pessoas têm em casa”, explica.

O Aqui na Band tem direção de Vildomar Batista. “Daremos ao tripé jornalismo, entretenimento e culinária uma boa dose de energia e qualidade. Nossa missão é falar com todos os públicos”, relata. “Teremos um jornalismo atento e consistente, conduzido por dois grandes comunicadores em muita sinergia. E um time de colunistas especialistas em assuntos que estão na ordem do dia”.

O diretor da atração aponta a participação do público como um diferencial. “Acompanharemos as redes sociais e o telespectador pode mandar sugestões e perguntas aos colunistas”, explica. O Aqui na Band abre também um importante canal de comunicação através da utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Trata-se de uma forma de inclusão que o programa tratará com todo o respeito”, acrescenta.

Time de colunistas

Dr. Fernando Gomes – Neurocirurgião e neurocientista, com experiência em televisão, o médico é autor de oito livros. Em seu quadro “E Agora, Doutor?”, sobre saúde e bem-estar, receberá outros médicos para tirar dúvidas dos telespectadores.

Nana Rude – O gaúcho Nathan Araújo conquistou o Brasil ao criar nas redes sociais a persona Nana Rude, hoje com quase 2 milhões de seguidores. Nana, nome que o influencer adotou, trará notícias exclusivas do universo dos famosos, no qual circula com desenvoltura, com seu humor ácido, inteligente e respeitoso.

Veruska Boechat – A jornalista fez carreira no Espírito Santo, onde nasceu. Ela pilotará o quadro “Doce Veruska”, em referência à forma carinhosa como era chamada pelo marido, Ricardo Boechat. Na pauta, temas de família e histórias de mulheres batalhadoras. “Vou ajudar pessoas a superarem dores e dificuldades e a realizar algum de seus sonhos”, diz.

Nathalia Batista – Pós-graduada em consultoria de imagem pela Faculdade Belas Artes, de São Paulo, Nathalia atua no universo da moda há 20 anos – inicialmente como modelo, depois como consultora e colunista. Ela abordará no Aqui na Band moda e tendências, mostrando às mulheres como se expressarem através da imagem.

Dr. Sérgio Tannuri – Advogado e jornalista, atua há mais de 20 anos na defesa dos direitos do consumidor, no que se tornou especialista. No programa, ensinará o público a fazer uso de seus direitos e tirará dúvidas. “Minha missão é explicar a lei de forma que todos a entendam”, diz.

O programa contará ainda com convidados especialistas em Direito de Família, como a promotora de Justiça Gabriela Manssur e a advogada Ana Paula Gimenez, que abordarão temas como violência doméstica, divórcio, alienação parental, pensão alimentícia e outros assuntos do Direito de Família.

O Aqui na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, para todo o Brasil.