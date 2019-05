Veruska Seibel revela como lida com a morte do marido Ricardo Boechat

View this post on Instagram

Uma coisa que me ajudou demais logo depois que eu fui atropelada pela vida e perdi meu marido foi pegar um caderninho e começar a anotar cada tarefa que eu precisava executar. Junto com o luto vem uma enxurrada de obrigações e atitudes práticas exatamente num momento em que você mal consegue levantar da cama. Antes do caderninho, eu chegava ao final do dia confusa e frustrada, atormentada não só pela tristeza, mas por tudo que estava pendente e eu tinha que fazer. No momento em que comecei a listar cada pequena meta a atingir, passei a dormir um pouco melhor e a me organizar mais, acordava de manhã, escolhia uma das tarefas e, ao “tirá-la da frente”, ficava minimamente feliz e tinha até ânimo para a tarefa seguinte. Assim os dias vão passando e a vida seguindo, apesar da saudade gigantesca. Fica a dica.🥰 #doceveruska #amor #boechat #ricardoboechat #sefossefácilnãosechamariavida #sechamariadisney