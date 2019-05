Rocketman: Trilha sonora do filme sobre Elton John é divulgada

Você já pode ouvir as músicas de "Rocketman"! A trilha sonora do filme que conta a história de Elton John foi disponibilizada em plataformas de streaming nesta sexta-feira (24), a menos de uma semana para a estreia do longa.

Sob a direção de Dexter Fletcher, o ator Taron Egerton dá vida ao músico nos cinemas em sucessos como "Crocodile Rock", "Bennie and the Jets" e a aclamadíssima "Your Song".

Veja o trailer de "Rocketman":

O filme foi exibido em Cannes na última semana e a sessão contou ainda com uma performance ilustre de Elton John e Taron Egerton, que cantaram "Rocket Man" juntos.

Rocketman chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, dia 30 de maio.

Assista a apresentação de "Rocket Man" em Cannes: