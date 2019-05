Com Wesley Safadão e Maiara & Maraisa, Skuta Festival reúne grandes nomes do sertanejo

O Skuta Festival, que acontece neste sábado (25), na Arena Anhembi, tem como proposta reunir em um mesmo lugar os responsáveis pelas músicas mais ouvidas nas rádios de todo o país (av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, de R$ 240 a R$ 580).

Sertanejo, forró, samba, pagode, axé e eletrônico tem vez na segunda edição do evento, que abre às 18h e promete encerrar somente no amanhecer do domingo (26).

O line-up conta com Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Ferrugem, Cat Dealers, Léo Santana e Zé Neto e Cristiano.

A popularidade desses artistas pode ser conferida nas redes sociais, onde eles reúnem 20 bilhões de visualizações apenas no YouTube e superam a marca de 60 milhões de seguidores somente no Instagram.