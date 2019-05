Portuguesa Mariza canta novo disco no Brasil nesta sexta

Nem só de fado se constrói o repertório de Mariza, uma das cantoras portuguesas de maior projeção da atualidade.

Aos 45 anos, a artista passeia por diferentes influências musicais no disco homônimo que ela acaba de lançar no país.

Para celebrar o feito, Mariza também canta nesta sexta-feira (24), às 22h, no Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, tel.: 4003-1212; de R$ 200 a R$ 300).

Leia mais:

Cultura Inglesa Festival abre com teatro e mostra; Lily Allen é destaque

Slash defende riffs em projeto autoral; turnê passa por oito capitais brasileiras

Ela empresta seu alcance vocal tipicamente fadista a faixas que evocam tradições populares portuguesas, como “Trigueirinha”, mas também faz uma ponte com África, em “Verde Limão”.

O Brasil é uma forte influência – Mariza já cantou com Gilberto Gil e Ivan Lins –, e se revela no disco em canções como “É Mentira” e “Semente Viva”, com participação do instrumentista Jaques Morelembaum.

Como não poderia deixar de ser, o fado de inspiração pop que fez a fama de Mariza também se faz presente, como na faixa “Fado Errado”, com participação de Maria da Fé, pioneira no trabalho de repaginação desse gênero na segunda metade do século 20.

ERRATA: O show de Mariza acontece nesta sexta-feira (24), diferentemente do que anunciamos na versão impressa. O texto já foi atualizado para a data correta.