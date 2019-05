Pabllo Vittar responde a críticas ao clipe com Luísa Sonza: 'quem não gostou, que morra'

As cantoras Luísa Sonza e Pabllo Vittar publicaram os bastidores do videoclipe para a canção Garupa, parceria que estará inclusa no próximo álbum de Sonza.

De nome "Garupa", o vídeo mostra as artistas contracenando em um autódromo do interior paulista. Juntas, elas também gravaram um stories no Instagram de Luísa, em que rebatem possíveis críticas ao feat.

"Queria falar que quem não gostou do nosso clipe, que morra. Cave um buraco na terra e se jogue", brincou Pabllo. Ambas, então, caem na risada.

Primeira parceria das das, a canção ainda não tem data de lançamento.