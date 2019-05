Metro Indica: show do Skank e outros destaques culturais em SP neste fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (24-26).

Música

Skank

Os três primeiros discos do grupo mineiro – “Skank”, “Calango” e “Samba Poconé” – embalam este show que celebra a trajetória da banda em meio a hits como ““Tanto” e “Jackie Tequila”. No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, tel.: 4003-1212). Amanhã, às 22h. De R$ 120 a R$ 290.

Rincon Sapiência

Acompanhado do DJ Mista Luba e de sua banda, o rapper começa a se despedir da turnê baseada em seu disco de estreia, “Galanga Livre” (2017). No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Dom., às 19h. R$ 30.

N’ Gan Daya

A cantora e pianista Maíra Freitas e o cantor e arcodeonista Mestrinho se baseiam no disco “Kaya N’Gan Daya” (2002), de Gilberto Gil, neste show que celebra as sonoridades jamaicanas. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel: 3031-4143). Hoje, às 22h. De R$ 50 a R$ 120.

Teatro

‘Kintsugi, 100 Memórias’

O Lume Teatro flerta com a autoficção nesta montagem não narrativa que gira em torno da costura de cem memórias de seus intérpretes. No Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 119, tel.: 3170-0800). Estreia hoje. De qui. a sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 30. Até 23/6.

‘A Vida Útil de Todas as Coisas’

Kiko Rieser escreve e dirige esta distopia na qual parentes podem ser substituídos por máquinas e um sujeito decide enfrentar essa dinâmica quando o sistema sugere que ele troque o pai por um robô. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade (r. Três Rios, 363, Bom Retiro; tel.: 3222-2662). Qui. e sex., às 20h; sáb., às 18h. Grátis. Até 15/6.

Erudito

Requiem de Andrew Lloyd Weber

Sob regência de Roberto Minczuk, a Orquestra Sinfônica Municipal apresenta a missa fúnebre escrita pelo mesmo compositor de musicais como “O Fantasma da Ópera”. No Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/n, Centro, tel.: 3053-2090). Hoje, às 20h; amanhã, às 17h. De R$ 12 a R$ 40.

Dança

‘Cão sem Plumas’

Vencedora do prêmio de melhor coreografia pelo Benois, considerado o Oscar da dança, a obra da Cia Deborah Colker volta a São Paulo para apresentar uma interpretação particular para a obra homônima de João Cabral de Melo Neto. No Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel: 3288-0136). De qua. a sáb., às 20h; dom., às 17h. De R$ 75 a R$ 120. Até 2/6.