MasterChef Brasil: ‘Estava precisando dessa vitória’, afirma Fernando

O leilão do MasterChef Brasil 2019 foi uma prova de grandes lances. O arquiteto Fernando Consoni, por exemplo, teve apenas 27 minutos para preparar um bacalhau à lagareiro para os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Em entrevista ao Portal da Band, o cozinheiro amador disse que apesar do pouco tempo estava tranquilo para fazer o prato.

"Na hora que eu vi bacalhau, eu sabia que podia brigar até o fim por causa do tempo de cozimento. Sei que bacalhau fica pronto em 12 minutos, então até uns 20 minutos eu iria brigar. Lógico que o tempo preocupa, mas eu sabia que daria para fazer. Era só se organizar um pouquinho", disse Fernando em entrevista ao Portal da Band.

"O segredo é ficar de olho no ponto de peixe. Como ali tinha pouco tempo, não dava para deixar ele no forno direto, então eu fiz ele poché. Cinco minutos de água e cinco minutos de forno. Só para ele secar a água que ele absorve na cocção poché. O segredo é prestar atenção no ponto e abusar de tempero, de azeite. Ali eu coloquei colorau para dar um pouco de cor", completou.

Bastante elogiado, o arquiteto disse que sentiu um alívio ao vencer a prova de eliminação. "Ouvir a Paola falar que o prato estava perfeito foi muito bom. Eu estava precisando dessa vitória. Eu acho que eu estava insistindo em algumas coisas erradas, mas o que eu gosto mesmo de cozinhar é peixe, bacalhau, frutos do mar. Essa é a minha praia, literalmente", disse aos risos.

"Acho que é bom dar umas tropeçadas no começo e se manter na média, porque chega uma hora que você se encontra no programa. Nessa prova, eu me encontrei com o fogão, com o forno e com o que eu gosto de fazer. Eu cozinhei feliz, tranquilo. Foi um dia perfeito", finalizou.