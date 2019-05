Fronteiras do Universo: série baseada nos livros de Phillip Pullman ganha primeiras imagens

A trilogia "Fronteiras do Universo", do britânico Phillip Pullman, vai ganhar uma adaptação para a TV, desenvolvida pela BBC e pela HBO. "His Dark Materials", nome da saga em inglês, contará com oito episódios, que devem ser lançados ainda este ano. Na quinta-feira (24), foram divulgadas as primeiras imagens da série.

"His Dark Material" conta a história da orfã Lyra Belacqua, que vive em uma realidade paralela muito próxima a nossa. Por lá, a alma das pessoas vive fora do corpo e se manifestam na forma de um animal, chamado de "daemon". Lyra vive na Universidade de Oxford e acaba descobrindo a existência do "pó", uma substância misteriosa que o Magisterium – a liderança religiosa dessa realidade – diz fazer mal às pessoas.

O primeiro livro da saga, "A Bússola de Ouro", chegou a ser adaptado aos cinemas, com Nicole Kidman ("Big Little Lies") e Daniel Craig ("007: Contra Spectre") no elenco, mas sofreu forte represália da Igreja Católica na época e teve recepção mista por parte da crítica especializada. Ainda assim, o longa recebeu duas estatuetas no Oscar.

A nova adaptação conta com Dafne Keen ("Logan"), Ruth Wilson ("The Affair"), James McAvoy ("X-Men: Apocalipse") Lin-Manuel Miranda ("O Retorno de Mary Poppins") e Clarke Peters ("Três Anúncios para um Crime") no elenco. Os primeiros episódios serão dirigidos por Tom Hooper ("O Discurso do Rei"). A segunda temporada da série já foi confirmada.

Assista ao trailer: