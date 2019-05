The Perfection, Dilema e todas as estreias da Netflix desta semana

Mais uma temporada de novidades da Netflix foi aberta e diversos filmes e séries entraram ou entrarão para o catálogo esta semana. Confira todas as estreias:

20 de maio

O Príncipe de Peoria (2ª temporada)

21 de maio

Wanda Sykes: Not Normal (stand-up)

Zero

22 de maio

Cozinha do Bem (documentário original)

The Man Who Feels No Pain

Fúria Feminina

23 de maio

Slasher (3ª temporada)

24 de maio

After Maria (documentário)

Alto Mar (1ª temporada)

Fim do Mundo

Dilema (1ª temporada)

Hyper HardBoild Gourmet Report

Joy

Ela Quer Tudo: (2ª temporada) (série original)

Thackeray

Ouija: Origem do Mal

Um Limite Entre Nós

The Perfection