Cultura Inglesa Festival abre com teatro e mostra; Lily Allen é destaque

Tradicional evento do calendário de São Paulo, o Cultura Inglesa Festival abre nesta sexta-feira (24) sua 23ª edição, que prossegue até o dia 16 de junho reunindo uma seleção de filmes, peças de teatro e dança e shows de inspiração britânica.

O ápice do evento é a maratona musical gratuita que acontece no dia 9 de junho, no Memorial da América Latina, com apresentações da pernambucana Duda Beat e da inglesa Lily Allen – a retirada de ingressos abre nesta segunda no site Live Pass.

Até lá, vale prestar atenção na pluralidade de atrações que já acontecem neste fim de semana.

É o caso da peça “What Girls Are Made Of”, que vem a São Paulo após ter esgotado ingressos na mostra Fringe do Festival de Edimburgo. Cora Bissett estrela a montagem, de caráter autobiográfico, que narra sua jornada de autodescoberta como mulher e roqueira enquanto excursionava com bandas como Blur e Radiohead nos anos 1990.

Cheia de som e fúria, a peça será apresentada nesta sexta, às 21h, sábado (25), às 16h e 21h, e domingo (26), às 19h, no Teatro Faap (r. Alagoas, 903, Higienópolis, tel.: 3662-7233). Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes de cada sessão.

Nesta sexta também acontece a abertura da exposição gratuita “I, Game: Interpretar, Investigar, Imaginar”, que celebra a história e a influência da cultura gamer nos dias atuais. De forte caráter interativo, a exibição fica em cartaz até o dia 16 de junho no Centro Cultural São Paulo.

O CCSP recebe ainda a mostra gratuita de filmes “Heróis Britânicos”. A maratona desta sexta exibe filmes em torno de histórias do Rei Arthur. As sessões de amanhã apresentam filmes com a heroína Lara Croft, enquanto o domingo será dominado por filmes de detetive.

Veja os horários das atrações no site do festival.