'Caverna do Dragão' (finalmente) ganha conclusão em comercial de carro; assista

Mais de 33 anos após o cancelamento, a animação "Caverna do Dragão" recebeu um episódio final. E ele veio da forma mais inusitada possível: em live-action, repleto de efeitos especiais e em um comercial de televisão. O vídeo foi disponibilizado na quinta-feira (23), no canal oficial da Renault Brasil.

A conclusão, sempre tão solicitada pelos brasileiros, foi um presente da montadora de carros aos fãs da animação. Ao mesmo tempo, se tornou um dos maiores sucessos publicitário deste ano: milhares de postagens nas redes sociais e centenas de notícias sobre o assunto, na promoção do novo Kwid Outsider.

"Nossa intenção foi buscar algo criativo, que saísse do lugar comum. Fizemos algumas entrevistas com nosso público-alvo e chegamos até a Caverna do Dragão", disse Federico Goyret, diretor de marketing da Renault Brasil, em entrevista ao UOL.

Ele explica que, como o desenho animado foi exibido pela TV Globo entre 1986 e 2014, duas gerações distintas foram impactadas – correspondendo ao público-alvo do veículo, que está na faixa de 35 a 45 anos.

As filmagens aconteceram na Argentina, próximo a fronteira da Bolívia. "A gente podia até ter filmado boa parte das imagens em estúdios e usar efeitos especiais, mas escolhemos locações reais. Para nós o mais importante era selecionar o elenco de forma a respeitar as características de cada personagem", declarou Goyret.

"Caverna do Dragão" conta a história de um grupo de crianças que são enviadas a um mundo mágico após entrarem em um brinquedo de um parque de diversões. Com a ajuda do Mestre dos Magos, eles vivem várias aventuras e tentam voltar para casa. Produzida pela Marvel, a animação conta com 27 episódios e foi cancelada após três temporadas, mas o último episódio nunca chegou a ser produzido – embora já tivesse um roteiro pronto.

