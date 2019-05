Carlinhos Maia desculpou-se, afirma Whindersson; intriga lidera tópicos mais comentados do Twitter

A intriga pública entre o influenciador digital Carlinhos Maia e o humorista Whindersson Nunes segue sendo discutida pelos internautas, com fãs de ambos opinando sobre o que ocorreu.

Recapitulando, no início da semana, Maia casou-se com o modelo Lucas Guimarães, em uma cerimônia extravagante transmitida ao vivo por múltiplos convidados nas redes sociais. Com a presença abundante de celebridades e subcelebridades, como o agora casal Kevinho e Flávia Pavanelli, o evento esteve em foco durante toda a semana.

No entanto, não foi tudo flores: na quinta-feira (23), Carlinhos foi às redes falar sobre a ausência de Whindersson, que até uma semana antes era seu padrinho, e da esposa, a cantora Luísa Sonza.

A justificativa de Whindersson foi estar "descansando com a família". Mas em pronunciamento para o colunista Leo Dias, no UOL, o noivo falou sobre a suposta motivação real do youtuber para não ir ao casamento.

"Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia", explicou Carlinhos. "Ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? Risos".

Leo Dias, no texto, também adicionou lenha à fogueira, afirmando que Luísa Sonza seria um empecilho para a amizade de Carlinhos e Whindersson. Ambos contracenaram no humorístico "Os Roni", na Multishow.

LEIA MAIS:

Carlinhos Maia expõe motivos da briga com Whindersson e internet vira palco para troca de farpas

Por que Carlinhos Maia não beijou noivo em casamento? Comediante explica

Posteriormente, Whindersson respondeu às acusações em seu Twitter. O humorista postou um print de uma "curtida" de Carlinhos Maia em um comentário que ironizava sua depressão, e respondeu a uma série de tuítes do influenciador, agora excluídos.

Forneceu, ainda, outra justificativa para ter desistido de ser padrinho do colega. "Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava", conta. "Como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV".

Ele afirma estar bloqueado por Maia no aplicativo de mensagens WhatsApp. Nunes ainda acusa: "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando". Não detalha, entanto, o que seria, alegando não querer interromper o momento "único" e "de felicidade" dos recém-casados.

Após a resposta, Carlinhos desativou suas duas redes sociais, Instagram – onde gozava do posto de brasileiro com maior número de views, e segundo no mundo – e Twitter. Na segunda, a hashtag #somostodoscarlinhosmaia, inicialmente em apoio, chegou ao topo dos trending topics.

Ao ler os tuítes que trazem o tópico, a imensa maioria ironiza-o, e enaltece seu oponente na intriga. Na madrugada desta sexta-feira (24), Whindersson afirmou em vídeo nos stories de seu Instagram que Maia pediu desculpas a ele via WhatsApp, após desbloqueá-lo.