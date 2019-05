BandNews: Transmissão de aniversário será feita na Casa das Rosas neste domingo

Comemorando 14 anos de existência, a BandNews FM realiza neste domingo (26) uma manhã comemorativa que aproxima a rádio e seus ouvintes. A transmissão da programação da manhã será feita ao vivo na Casa das Rosas, na avenida Paulista, 37 (centro), entre 9h e 14h, na frente dos espectadores que estiverem no local.

Será possível conversar com os jornalistas da BandNews FM e realizar diversas atividades ao lado deles, como aprender a decorar cupcakes e fazer treino físico na avenida. Além disso, o espaço vai contar com feira de adoção de animais, paredão de escalada, espaço de massagem e serviços de saúde, como teste de diabetes e aferição da pressão arterial. Para as crianças, muitas brincadeiras e oficinas de leitura e dobradura. O evento e as atividades são gratuitos.