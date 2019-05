Aladdin: Ouça 'Um Mundo Ideal' na voz de Daniel Garcia, conhecido por sua drag Gloria Groove

O live-action de "Aladdin", uma das animações mais celebradas da Disney, chegou aos cinemas na quinta-feira (23). O longa traz para a nossa realidade a história do malandro árabe que encontra uma lâmpada mágica. O protagonista é interpretado por Mena Massoud, ator canadense de origem egípcia; na versão brasileira, quem dá voz ao personagem é o dublador Daniel Garcia.

Garcia participou da nova formação da Turma do Balão Mágico, além de dublar personagens famosos, como o Jake, de "Power Rangers Megaforce", e Mikey Kudo, de "Digimon Xros Wars". Contudo, foi com sua drag queen Gloria Groove que ele se tornou famoso. Como cantora, Groove acumula hits e parcerias, como "Provocar", com Lexa, e "Arrasta", com Leo Santana.

Após os rumores de quem dublaria Aladdin na versão brasileira, começaram as especulações: Daniel Garcia ou Gloria Groove? "Meu nome foi indicado para a lista de testes como Daniel Garcia, levando em consideração minha trajetória em dublagem, e não meu sucesso como Gloria. Fui, fiz os testes de voz falada e cantada pro ator Mena Massoud", explicou o dublador, em entrevista ao UOL.

Sim, as músicas de Aladdin também são cantadas por Garcia. "O filme todo é emocionante, mas dublando essa canção rola aquele momento no qual a gente pensa: 'Eita, está acontecendo mesmo!"", disse.

Ouça "Um Mundo Ideal", versão brasileira de "A Whole New World":