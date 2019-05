Atração do Rock in Rio, Weezer vem a festival em São Paulo

Os californianos do Weezer vão abrir no dia 26 de setembro uma série de shows em São Paulo com atrações do Rock in Rio, que está com ingressos esgotados.

Batizado de Itaipava de Som a Sol, o evento acontece no Ginásio do Ibirapuera e terá ainda apresentações Dave Matthews Band (27/9), Seal (29/9), Nickelback (3/10) e Black Eyed Peas (4/10).

A venda de ingressos abre nesta sexta-feira, às 10h, no site Ingresso Rápido. Os valores para cada show custam entre R$ 300 e R$ 650. A apresentação de Seal, no entanto, terá valor máximo de R$ 700.

Será possível comprar o ingresso sem pagamento de taxa de conveniência diretamente na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera.