Estreando em programa da Band, Veruska Boechat relembra marido e agradece o apoio da equipe

Poucos meses após a perda do marido, o jornalista Ricardo Boechat, a "doce Veruska" está voando solo em um quadro no Aqui na Band, que estreia nesta segunda-feira (27), no canal Band. Ela apresentará um quadro chamado "Doce Veruska", inspirado no apelido dado a ela pelo marido, no qual contará histórias de diferentes famílias, e ajudará mulheres a realizarem seus sonhos.

A estreia de Veruska na Band acontece após o falecimento de Ricardo Boechat, em 11 de fevereiro, por um acidente de helicóptero.

LEIA MAIS:

Paula Fernandes rebate críticos de ‘Juntos e Shallow Now’

Ivete Sangalo vira desenho animado em clipe do ‘Mundo Bita’

O quadro irá ao ar uma vez por semana no programa matinal, apresentado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. Nas redes sociais, a apresentadora agradeceu a equipe da Band pela oportunidade. Veruska também deu entrevista ao Portal da Band, em que falou da vida após Boechat.

"É um misto de emoções porque aqui tudo tem a cara do meu marido. A Band me salvou com esse convite. Eu precisava disso porque tenho de ser o pilar e um exemplo para as minhas filhas, já que agora elas só têm a mim", conta. O casal Boechat teve duas meninas, Valentina e Catarina, de 13 e 11 anos respectivamente.

A jornalista ainda agradeceu o apoio que tem recebido após a perda: "Nas redes sociais ninguém me xinga, o que é uma coisa impressionante. As pessoas realmente são gentis, torcem por mim, perguntam pelas minhas filhas", relatou Veruska. "Isso me ajudou a ficar de pé. O carinho que vinha para ele sobrou para mim, de brinde".