Sylvester Stallone ficou com as tartarugas de Rocky: e elas já têm 45 anos!

Em "Rocky", de 1976, Sylvester Stallone 'contracenou' com duas tartaruguinhas. Cuff e Link ficavam em um pequeno aquário na produção e, além de um dos principais de sua carreira, o ator levou para casa os animais, aos quais criou durante todos esses anos.

Pois as duas estão "na ativa" até hoje, inclusive com aparições recentes no cinema junto com Sly!

Os animais, já bem "crescidos", participaram de "Creed II", lançado em 2018. Elas têm hoje a idade estimada de 45 anos.

"Em Creed 2 com meus amigos originais do primeiro Rocky. Cuff e Link", escreveu Sylvester Stallone em um post no ano passado.

Veja trecho do original abaixo: