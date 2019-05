Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, impressiona com imitação de Amy Winehouse

Millie Bobby Brown, a Eleven de “Stranger Things”, deixou os espectadores do programa “The Tonight Show com Jimmy Fallon” impressionados.

A atriz de 15 anos revelou que a cantora Amy Winehouse foi “a sua favorita” e provou isso com um vídeo cantando “Valerie” aos cinco anos. No entanto, a grande surpresa aconteceu quando a jovem cantou “You Know I'm No Good”, tirando muitos aplausos do público.

Confira o momento: