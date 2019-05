'O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio' ganha primeiro trailer; assista

A Fox divulgou nesta quinta-feira (23) o primeiro trailer de "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio", sexto filme da franquia de James Cameron.

O elenco principal é formado por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton e Mackenzie Davis. Novos personagens deverão ser introduzidos no filme, que fará conexão direta com "O Exterminador do Futuro" (1984) e "O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final" (1991).

Isso mesmo: os longas depois do segundo serão totalmente ignorados na linha narrativa do novo filme. A ideia é que "O Exterminador do Futuro 3 – A Rebelião das Máquinas" (2003), "O Exterminador do Futuro – A Salvação" (2009) e "O Exterminador do Futuro – Gênesis" (2015) e até mesmo a série de TV, "O Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor" deixem o cânone.

James Cameron volta como produtor, ao lado de David Ellison. O roteiro ficou por conta de Billy Ray e a direção de Tim Miller. O filme tem previsão de estreia para 1 de novembro de 2019.

Assista ao trailer: