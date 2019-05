Música norteia 5ª edição do festival Ciranda de Filmes

Com a proposta de refletir sobre as relações do homem com a cultura e a edução, o festival Ciranda de Filmes chega à 5ª edição permeado pela música.

É ela que guia a seleção de 70 títulos, entre curtas e longas, que compõem a programação do evento, que acontece entre esta quinta-feira (23) e domingo (26), no Espaço Itaú Augusta, com entrada gratuita para filmes e performances.

A ideia das curadoras Fernanda Heinz e Patrícia Durães é mostrar como a música pode influenciar na saúde, no bem-estar e no desenvolvimento do ser humano, a partir da gestação.

Entre os filmes inéditos, estão o documentário “A Tuba to Cuba”, sobre um músico de Nova Orleans que busca suas raízes musicais em Cuba, e “Amazônia Groove”, de Bruno Murtinho, sobre as tradições sonoras do Norte.

O festival conta ainda com vivências, conversas com músicos e oficinas – única atividade paga do evento, com custo de R$ 70. Veja detalhes da programação no site do festival.