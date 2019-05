MasterChef Brasil: Rodrigo arrasa com steak tartar, prato que nunca havia feito

Depois de ovos nevados com creme inglês, o engenheiro ambiental Rodrigo Massoni agradou os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com mais uma receita clássica: steak tartar com creme de abacate e chips de batata servido em uma pedra de sal.

"De início, eu estava pensando em fazer um doce, porque eu queria outro objetivo. Queria a tela ou alguma coisa de madeira, para fazer uma torta de maçã, com uns negócios coloridos, meio moderno. Mas quando eu ganhei a pedra, vi que não tinha jeito. Eu tinha que colocar alguma coisa em cima dela", disse o paulista em entrevista ao Portal da Band.

"Eu apostei num clássico que eu nunca fiz. Poderia ser um problema, mas ainda bem que não foi", revelou. "Por enquanto, essa estratégia tem dado certo e espero que continue assim. Costumo aprender [receitas clássicos] assistindo a mais vídeos do que lendo. Eu gosto mais, tenho mais paciência para vídeos", contou ainda.

Segundo Rodrigo, o segredo para acertar a receita clássica foi se manter no clássico. "Eu fui no básico que eu tinha visto, que é molho inglês, ketchup e pimenta. Eu queria anchova também, mas não tinha no mercado. Com a gema dei uma emulsionada com óleo, uma alcaparra e foi isso", explicou.

Quando Jacquin passou na sua mesa, o engenheiro ambiental chegou a pensar que estava no caminho errado. "Quando eu falei que tinha feito uma emulsão para o steak tartar, ele parecia meio bravo. Mas eu vi alguém falar que o que diferenciava o steak tartar francês do italiano é o que a versão francesa tinha emulsão. Fiquei preocupado, pois podia estar ruim. Mas acreditei no meu prato", finalizou.