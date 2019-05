Madonna retorna com pop suave ao lado do rapper Swae Lee; assista ao clipe de 'Crave'

A mais do que consolidada cantora Madonna lançou um novo clipe ao lado de um nome em ascensão no hip hop, o rapper e cantor Swae Lee. Nesta quarta-feira (22), a artista lançou "Crave", que traz uma suave batida pop com clipe produzido majoritariamente em preto e branco.

A canção é mais uma das faixas de seu álbum mais recente e o décimo quarto na carreira da americana, "Madame X". Recentemente, ela também liberou o feat com Maluma, "Medellín", e a solo "I Rise".

O novo CD é recheado de parcerias, com uma das músicas incluindo a brasileira Anitta.

Confira o clipe abaixo: