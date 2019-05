Leandro Hassum não terá contrato renovado com a Globo

View this post on Instagram

Bom acho que agora já posso falar. Que honra será tentar humildemente relembrar o trabalho incrível do grande Costinha na Nova Escolinha. Acho triste toda essa nova geração não ter tido a oportunidade de se deleitar com seu jeito único. Mazarito aqui vou eu. Prometo farei meu melhor. Tem uns 2 anos encontrei a diretora @cininha_de_paula em um shopping e lhe disse faço a escolinha se for o papel do Costinha e lá vamos nós. Obrigado @cininha_de_paula por confiar e permitir que relembre esse cara que salvou minha infância e adolescência na escola onde fazia suas piadas para que de gordinho que sofria bullying virasse o cara divertido. Tudo começou no Costinha. E graças a Deus mais um ciclo se fecha e com ele. #gartidão #leandrohassum #humor#comedia