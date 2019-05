Krypto e Bat-Vaca vão ter que esperar: Animação 'Super Pets', da DC, é adiada

A animação "Super Pets", filme que reúne os mascotes dos super-heróis da DC, foi adiado pela Warner. Agora, o longa que estava previsto para 2021, foi reagendado para 22 de maio de 2022.

Os animais formaram uma equipe nas HQs pela primeira vez em 1962. Ainda não há informações se o novo filme vai ser baseado nos quadrinhos ou será um roteiro original. Ainda assim, é provável que usem Krypto, o Super-Cão, como líder do grupo.

Além do mascote do Superman, a Bat-Vaca (Batman), o super cavalo Cometa (Supergirl), o Super-Macaco (também do Superman), o gato Streaky (Supergirl) e o macaco Detetive Chimp também já passaram pela equipe. O roteiro e a direção está a cargo de Jared Stern ("LEGO Batman: O Filme").