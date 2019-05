José Roberto Maluf é eleito novo presidente da TV Cultura

Com passagens pelo Grupo Bandeirantes e o SBT, José Roberto Maluf foi eleito pelo conselho curatorial da Fundação Padre Anchieta para assumir o cargo de presidente da instituição, que mantém a TV Cultura e a Rádio Cultura.

A nomeação do executivo foi anunciada nesta quarta-feira (22) pelo governador João Doria, com quem Maluf já trabalhou na Doria Associados. Ele assume o cargo que pertencia a Marcos Mendonça, ex-secretário de Cultura do Estado.

A troca de cadeiras também levou Antônio Prado Jr. ao posto de presidente do conselho. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, assume o conselho de gestão.

A TV Cultura festeja 50 anos de atividades em 2019. Para comemorar, a emissora investiu em novos programas, como “Cultura, o Musical” e uma nova versão de “Provocações”, agora conduzida por Marcelo Tas.