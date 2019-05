Grupo sul-coreano BTS realiza shows neste fim de semana em São Paulo

O grupo sul-coreano BTS, um sucesso mundial do gênero k-pop, realiza dois shows neste fim de semana em São Paulo/SP.

As apresentações acontecem nos dias 25 e 26 de maio (sábado e domingo). Ambas serão realizadas no imponente Allianz Parque.

[ #오늘의방탄 ] Hello, New Jersey! SY US투어 마지막을 잘 마무리한 오늘! 아미가 웃으면 우리도 웃어요😊😘 #뉴저지2회차공연 pic.twitter.com/ZUufLn64bq

Os ingressos para o primeiro dia já estão esgotados. No entanto, para o segundo, ainda tem algumas entradas disponíveis (consulta realizada às 11h16). É possível comprar neste link.

A turnê “Love yourself: speak yourself” começou em Los Angeles (Estados Unidos). O projeto mundial foi iniciado em 4 de maio.

Special NYC surprise tonight as we light up the @empirestatebldg for our #BTSARMY #BTSxNYC pic.twitter.com/6Pn85X0s5B

— BTS_official (@bts_bighit) May 22, 2019