Game of Thrones: Escritor revela qual personagem morto na última temporada ficaria vivo no roteiro original

ALERTA DE SPOILER: O TEXTO ABAIXO PODE CONTER REVELAÇÕES SOBRE A OITAVA TEMPORADA DE GAME OF THRONES

A temporada final de "Game of Thrones" teve baixas bem significativas, mas uma delas não estava originalmente programada, revela o roteirista Dave Hill.

Não, não é Danenerys Targaryen (Emilia Clarke), que se converteu em uma tirana nos últimos episódios e foi morta por Jon Snow (Kit Harington) na series finale. Quem sobreviveria originalmente é Ser Jorah Mormont, seu melhor amigo e protetor… que morreu justamente defendendo Dany no terceiro episódio.

Divulgação/HBO

"Por muito tempo nós queríamos que Ser Jorah estivesse lá na Muralha no fim. Os três que sairiam do túnel seriam Jon, Jorah e Tormund. Mas teríamos de usar muita lógica para manter Jorah na Muralha e tirá-lo do lado de Dany logo antes dos acontecimentos no final. Não tinha jeito de fazer isso de maneira alegre. E Jorah teria de ter a morte nobre que sempre buscou: defendendo a mulher que ama", disse Hill ao site da Entertainment Weekly.

A revista também foi perguntar ao ator que interpretou Jorah, Iain Glen, como seria se ele estivesse vivo durante esses ataques de fúria de Dany. "É bom porque Jorah nunca saberá o que ela fez. É provavelmente a melhor coisa. É uma bênção para ele não saber o que aconteceu com ela. E de um ponto de vista pragmático da história, sua morte teve um grande propósito", disse o ator.