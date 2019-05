Novo desenho infantil da Hulu tem protagonista com dois pais

A plataforma de streaming Hulu lançará, no mês de junho, cinco episódios de uma nova animação infantil, chamada The Bravest Knight. A série é baseada no livro de Daniel Errico para crianças, de nome "The Bravest Knight Who Ever Lived" ("o cavaleiro mais corajoso que já existiu"). A produção também será um dos primeiros desenhos para este público a ter personagens LGBT, e ainda em papéis principais.

O enredo traz o cavaleiro Sir Cedric, seu esposo Príncipe Andrew, e a filha de 10 anos do casal, a pequena Nia. A história contará a trajetória de Cedric desde seus dias como fazendeiro, até se tornar "o cavaleiro mais corajoso".

O quarto protagonista da animação é o Grunt, um troll roxo que também é melhor amigo de Nia.

No elenco de dublagem, há participação da famosa drag queen Ru Paul, da humorista Wanda Sykes, e dos atores Wilson Cruz (Príncipe Andrew), T. R. Knight (Sir Cedric), e Storm Reid (Nia).

De acordo com a própria empresa, "The Bravest Knight perpetua o compromisso da Hulu em conectar-se com crianças e famílias através de abordagens corajosas para contar histórias, e [nós] continuamos a apoiar conteúdos e criadores LGBT".

The Bravest Knight chega à plataforma em 21 de junho.