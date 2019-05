Compadre Washington recebe alta do Hospital das Clínicas após quase quatro dias de internação

Compadre Washington recebeu alta nesta quinta-feira (23), após quase quatro dias internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O cantor do É o Tchan foi hospitalizado após sofrer uma agressão durante assalto na Rua da Consolação, no Centro da capital, na noite do último domingo (19)

O artista caiu após levar um soco e um chute e bateu a cabeça. Ele saiu de uma lanchonete com dois amigos e caminhava em direção ao hotel. O grupo foi cercado por assaltantes e, na confusão, o celular do cantor foi levado.

Ao lado de Beto Jamaica, seu companheiro no É o Tchan, Compadre Washington fechou a programação do Palco Brega da programação da Virada Cultural, realizada entre sábado (18) e domingo (19).

Segundo nota de sua equipe, Washington segue para Salvador, onde mora, e deve manter repouso até total recuperação.