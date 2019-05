Carlinhos Maia expõe motivos da briga com Whindersson e internet vira palco para troca de farpas

O casamento luxuoso do influenciador digital Carlinhos Maia com o modelo Lucas Guimarães teve convidados famosos, grandes números e reconciliações (alô, Kevinho e Flávia Pavanelli), mas foi uma ausência que causou controvérsia: Whindersson Nunes, que seria padrinho da união ao lado da mulher, a cantora Luísa Sonza. Após muita especulação, Carlinhos resolveu expor seu lado nesse desentendimento na tarde desta quinta-feira (23).

O recém-casado mandou um pronunciamento para o jornalista Leo Dias, colunista do UOL e apresentador do "Fofocalizando". Carlinhos, que trabalhou com Whindersson e Tirullipa no humorístico "Os Ronis", do canal Multishow. "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia. Quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? Risos", disse Carlinhos Maia. Whindersson justificou que não iria porque estava "descansando com a família".

O próprio Leo Dias afirmou em sua coluna que Luísa Sonza seria um problema para a amizade dos dois. "Também gostaria de saber", respondeu sobre que problema a cantora teria com ele. E completou: "Quando você deixa de ser número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada”.

Atualmente, Carlinhos é o brasileiro com o maior número de views do Instagram – e o segundo do mundo. "Eu divulguei 'Os Ronis', que é um programa dele, com o vídeo no meu feed. Eu, ele e Tirullipa. E, quando ele foi divulgar, postou sem que eu aparecesse."

Na sequência, Carlinhos deu unfollow no casal. Depois dos depoimentos, Whindersson postou o seguinte tuíte:

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Luísa respondeu:

Gente lkkkkkkkkkkkkkkkkk juro 😂 te amo sério — Pior Que Possa Imaginar (@luisasonza) May 23, 2019

Xiiii! A ver os demais desdobramentos desse climão!