Sophie Turner e Joe Jonas terminaram por 24 horas antes do casamento em Vegas

O casamento relâmpago da atriz Sophie Turner com o cantor Joe Jonas, em Las Vegas, quase não aconteceu. Apenas um dia antes do dia do casamento, que ocorreu logo após o Billboard Music Awards, Sophie revelou à revista londrina The Sunday Times que o casal "ficou com medo", e decidiu separar-se – apenas para voltar de vez 24 horas depois.

"Foi o pior dia das nossas vidas", contou a intérprete de Sansa Stark, da série da HBO Game of Thrones. "Por um momento nós dois ficamos com medo, então 24 horas depois nós dois estávamos tipo, 'deixa pra lá"".

O casal planeja celebrar sua união em uma comemoração na França, no inverno deste ano, com a participação das duas famílias. O evento está planejado para durar vários dias, com o grande final sendo a cerimônia de casamento. No entanto, antes de atar o nó em outro país, os dois trocaram alianças em solo estadunidense.

A ideia foi ter uma celebração divertida, espontânea e discreta – ou o quão discreta pudesse ser, já que o DJ Diplo transmitiu toda a festa para seus seguidores do Instagram, ao vivo. Com show ao vivo da dupla Dan + Shay e um padre fantasiado do cantor Elvis, Sophie e Joe oficializaram a união.