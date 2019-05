Nova série da Netflix está prestes a desvendar os crimes brutais de mais um serial killer

Não é de agora que a Netflix vem apostando em séries sobre crimes reais e chocantes. Desta vez, o streaming está se preparando para lançar uma série documental sobre “O Estripador de Yorkshire”, um serial killer condenado a prisão perpétua acumular mais sete tentativas de assassinato e 13 homicídios de mulheres concretizados.

De acordo com o Daily Mirror, os produtores do programa estão investigando familiares das vitimas e do próprio assassino, além de pessoas que sobreviveram aos ataques.

“Este será um grande programa para a Netflix e provável que seja um modelo parecido com o de Madeleine McCann. Se concentrará nas vitimas e no terrível impacto dos ataques. Também examinará os terríveis erros da polícia ao redor do caso. Fundamentalmente, também tentará desvendar novas pistas sobre os delitos que Sutcliffe nunca foi condenado”, informou uma fonte não revelada.

Reprodução / oaprendizverde.com.br

Antes de ser reconhecido como “O Estripador de Yorkshire”, Peter Sutcliffe era um motorista de caminhão casado, até que começou a usar facas, martelos e chaves de fenda para matar e mutilar impiedosamente muitas mulheres.

Atualmente, ele ainda está preso em Frankland, na Inglaterra, onde vive com a saúde debilitada aos 72 anos. Sutcliffe é suspeito de uma série de outros ataques e em 2016 a polícia de West Yorkshire lançou uma revisão de casos relacionados ao assassino.