Vem filmão! Christopher Nolan escala Robert Pattinson para longa de espionagem

O ator Robert Pattinson, mais conhecido pela infame participação na saga "Crepúsculo", está bastante requisitado na indústria cinematográfica. Enquanto "The Lighthouse", filme em que atua ao lado de Willem Dafoe, estreia em Cannes, o galã também está sendo cotado para interpretar o Batman no próximo filme do morcego.

E, agora, mais uma produção com o nome do ator foi anunciada. "Tenet", produção do aclamado diretor Christopher Nolan, será um épico de ação baseado em sete países, cujo enredo foca em uma rede de espionagem. Além de Pattinson, o elenco conta também com Clémence Poésy (atriz francesa que interpretou Fleur Delacour nos filmes da saga Harry Potter), Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

O filme terá roteiro também por Nolan, e será produzido por sua esposa, Emma Thomas. Ele é rodado em uma mistura de Imax e filme 70mm, e traz Hoyte van Hoytema como diretor de fotografia, Nathan Crowley no design de produção, Jennifer Lame na edição, Jeffrey Kurkland no figurino, e Andrew Jackson como supervisor de efeitos especiais. A trilha fica por conta do jovem compositor sueco Ludwig Göransson, que também trabalhou em "Pantegra Negra".

"Tenet" está sendo rodado atualmente, e tem previsão de estreia para 17 de julho de 2020.