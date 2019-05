Orange is the New Black: Netflix libera imagens da última temporada

"Orange is the New Black" se despede na sétima temporada, que estreia em julho, e a Netflix deu uma palinha sobre como as histórias das meninas de Litchfield serão encerradas, com imagens e sinopse.

Segundo material divulgado pelo serviço de streaming, Piper (Taylor Schilling) vai sofrer para se adaptar à vida fora da penitenciária.

Taystee (Danielle Brooks) está prestes a encarar nova sentença e o esquema da cozinha de Gloria (Selenis Leyva) tem de atender ao plano de lucros da Polycon.













A sétima e última temporada de "Orange is the New Black" estreia em 26 de julho.