Netflix: Black Mirror, Dark, Jessica Jones e mais novas temporadas de junho

Oba! Chegou aquele momento gostoso de organizar a lista das novidades que você quer assistir e retomar histórias que deixaram saudade. A Netflix anunciou sua estimativa de estreias – sempre há adições de última hora – para o mês de junho.

Confira as séries e novas temporadas que estreiam em junho:

1/6

The 100: Temporada 5

Após a catastrófica destruição de Praimfaya, a disputa pelo que talvez seja a última área habitável na Terra pode levar à guerra contra um novo e poderoso inimigo.

5/6

Black Mirror: Temporada 5

Nos novos episódios, um videogame transforma uma antiga amizade, uma crise de reféns se desenrola pelas redes sociais, e uma menina desenvolve uma relação perigosa com uma boneca-robô.

7/6

3%: Temporada 3

A série brasileira chega à sua terceira temporada. Agora, Michele cria um santuário idílico no Continente, aberto a todas as pessoas. Até que uma crise a leva a desenvolver o seu próprio processo de seleção.

Crônicas de San Francisco: Minissérie

Agora na meia-idade, Mary Ann está de volta a San Francisco e aos excêntricos amigos que havia deixado para trás. Minissérie baseada na obra de Armistead Maupin e estrelada por Laura Linney (Ozark).

Designated Survivor: Temporada 3

O clima está cada vez mais pesado nos corredores do poder, com Kirkman lançando sua campanha presidencial em meio a incidentes internacionais e uma nova ameaça terrorista.

9/6

Billions: Temporada 4

A rivalidade entre Chuck e Axe é coisa do passado. A dupla agora troca favores para alimentar a mútua obsessão por dinheiro, poder e vingança.

14/6

Não Durma no Ponto

Privados de sono, os competidores deste game show enfrentam uma série de desafios físicos e mentais para tentar ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.

Well-Intended Love

Sofrendo de leucemia, uma atriz se casa secretamente com o presidente de uma empresa para receber o transplante de medula mais cedo e poder retomar sua carreira.

17/6

The Missing: Temporada 3

Procurando por uma prostituta desaparecida em Amsterdã, Julien Baptiste mergulha no submundo do Bairro da Luz Vermelha e revela uma complexa teia de mentiras e trapaças.

21/6

Dark: Temporada 2

Na segunda temporada da série alemã, os habitantes da pequena Winden continuam em busca de respostas para novos e antigos mistérios.

Professor Iglesias

O comediante Gabriel Iglesias estrela esta série sobre um professor bem-intencionado que tenta ajudar alunos desajustados a descobrir seu verdadeiro potencial.

28/6

O Escolhido

Nesta adaptação brasileira da série mexicana Niño Santo, três jovens médicos são enviados ao Pantanal para vacinar os moradores de um vilarejo e acabam presos em uma comunidade isolada e repleta de mistérios.

Vis a vis: Temporada 2

A vida de Macarena e das outras detentas do presídio Cruz del Sur fica ainda mais complicada com a chegada de um novo chefe da segurança.

30/6

Glee: Temporada 1

O professor Will aceita assumir o comando do coral da escola, e seus membros desajustados querem reverter a má reputação do grupo a todo o custo.

Glee: Temporada 2

Enquanto o Sr. Schuester leva o coral da escola a novas alturas, sua vida pessoal fica cada vez mais complicada.

Glee: Temporada 3

Mais uma temporada se inicia e o grupo precisa de sangue novo. Quinn encontra uma turma nova e Sue dá início à sua campanha eleitoral.

Glee: Temporada 4

Enquanto os novos formandos do Glee Club tentam ser bem sucedidos no mundo real, o resto dos alunos continua batalhando por seus sonhos no Ensino Médio.

Glee: Temporada 5

Para os membros e alunos do clube musical do Colégio William McKinley, encontrar a nota certa é muito mais fácil do que lidar com a vida real.

Glee: Temporada 6

Na última temporada da série, Rachel volta para casa, Kurt e Blaine vivem um impasse, e o futuro do clube é incerto.

Ainda sem data definida

Gatunas

Nesta série sobre amadurecimento, três garotas adolescentes de diferentes círculos sociais desenvolvem uma improvável amizade a partir de um hábito em comum: furtar.

Marvel – Jessica Jones: Temporada 3

Jessica persegue um engenhoso serial killer, Trish faz uso de seus novos poderes e Malcolm enfrenta um dilema moral. Última temporada.