Jesuíta Barbosa sai de grupo de Verão 90 após discutir com colega que apoia Bolsonaro, diz colunista

View this post on Instagram

Para aqueles que não tem limites para seus ideais, ganância , e poder . Existe um Brasil lindo pra ser cuidado. Um mundo no qual muitos não tem a sensibilidade de perceber o quanto somos privilegiados de poder ter olhos para contemplar. Prendem -se a detalhes supérfluos , que os fazem cegos a realidade factual existente . Abra os olhos quando acordar , e veja de fato, as realidades à sua volta . Paz amor e prosperidade 🙏🏼❤️💪🏼🇧🇷🙌🏼🌎🍀🙏🏼🙏🏼