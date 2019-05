Grey's Anatomy: Ator defende novo papel em série polêmica da Netflix

Uma das surpresas da décima quinta temporada de “Grey's Anatomy” foi a entrada do Dr. Nico Kim, interpretado pelo ator Alex Landi. No entanto, após sua confirmação no elenco fixo de “Insaciável”, série polêmica da Netflix que recebeu muitas críticas negativas, muitos fãs pensaram que seu personagem já estava prestes a se despedir.

Esta semana, o The Huff Post revelou em uma entrevista que o ator continua com o futuro garantido na 16ª temporada do drama médico – sem mencionar por quantos episódios. Além disso, Landi defendeu sua participação na segunda entrega de “Insaciável” como o personagem Henry Lee, que promete ser uma "surpresa agradável e sexy" para os fãs do seu trabalho.

“Cada personagem tem seu próprio problema, seja alcoolismo, problemas de imagem corporal, distúrbios alimentares. Muitos outros programas de TV e filmes tendem a exagerar esses tipos de problemas, ou descrevê-los de uma forma que não é o que eles são na vida real. E 'Insaciável', por mais controverso que possa ter sido, é real quando se trata do processo de pensamento dessas questões mais profundas”, comentou chamando a atenção a importância de programas que lidam com "problemas da vida real".

Em 2018, “Insaciável” dividiu opiniões e muitos críticos consideraram a produção ofensiva. Inclusive, mais de 200 mil pessoas assinaram uma petição para ela que fosse cancelada.

A trama da série traz a atriz Debby Ryan no papel de uma adolescente alvo de implicância e bullying de outros alunos por conta de seu peso. No entanto, após uma situação traumática ela acaba emagrecendo subitamente e entra em uma jornada de vingança contra todos que a zoaram no passado.

A segunda temporada de “Insaciável” irá ao ar este ano!