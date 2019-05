Game of Thrones: Fãs pedem spin-off com Arya, mas HBO nega; entenda

Arya Stark, a grande heroína de "Game of Thrones", ganhou ainda mais popularidade nesta última temporada. Aliás, desde o início a personagem já era uma das favoritas do programa, inspirando nomes de diversos bebês nos Estados Unidos (entenda).

Como a história da personagem terminou em aberto, muitos fãs ficaram empolgados com a possibilidade de um spin-off com a mais nova das meninas Stark. Tanto que, pouco depois do episódio ser exibido no domingo (19), um dos principais comentários no Twitter era justamente esse.

Veja:

Queria um spin-off de Got com Arya descobrindo o mundo ;-; #GameofThrones #AryaStark pic.twitter.com/5Vz0iSXW2j — Daenerys continua sendo minha rainha (@toninhogomess98) May 20, 2019

Já aguardando tbm o inevitável spin-off que vão fazer de Arya — Nathan (@nathan_f4) May 20, 2019

Se o spin off da Arya não for com a Maisie nem se deem o trabalho de fazer. Maisie única Arya possível. — elô | Daenerys Targaryen is my queen 🐉 (@misswaterst0n) May 22, 2019

Contudo, o chefe-executivo da HBO Casey Bloys deu um banho de água fria nessa expectativa: "Não, não, não. Não, parte disso é que queremos que essa série – o 'Game of Thrones' de D.B. Weiss e David Benioff – seja sua própria coisa", declarou ao The Hollywood Reporter.

Para Bloys, é importante manter "Game of Thrones" como uma peça única. "George R.R. Martin criou um mundo gigantesco, há muitas portas de entrada. É por isso que estamos tentando fazer coisas distintas – e não tentar refazer a mesma série. É um dos motivos pelo qual, agora, uma continuação ou derivado de um dos personagens não faz sentido para nós", explicou.

A HBO está preparando cinco spin-offs distintos dentro do universo de "Game of Thrones", mas nenhum deles ainda tem data de lançamento definida. O primeiro deles, "Bloodmoon", tem previsão de estreia para o primeiro semestre do próximo ano. O roteiro está sendo escrito por Jane Goldman ("Stardust") e a atriz Naomi Watts é uma das confirmadas no elenco.