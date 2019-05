Com saudade de Game of Thrones? Vem conferir essas versões brasileiríssimas da música de abertura

Já está com saudade de Game of Thrones? A nostalgia da série, que terminou no último domingo (19), começou a bater aqui na redação do Metro Jornal — principalmente, da inesquecível música de abertura.

Ainda bem que podemos contar com nossos talentosos músicos brasileiros, que desde a estreia da série, há 8 anos, vem criando versões cada vez melhores da trilha sonora.

Um dos primeiros vídeos a viralizar foi o de Game of Thrones versão samba, em 2014, do canal AtilaKw.

E que música fica ruim com um tecladinho, um baixo e um trompete? Game of Thrones versão forró é de levantar e sair dançando!

Ao invés dos reinos que faziam parte da abertura da série, Game of Thrones versão funk ganhou uma edição de vídeo toda especial, com representações de locais conhecidos nas capitais brasileiras, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Avenida Paulista, em São Paulo, o Congresso Nacional, em Brasília, e o Jardim Botânico, em Curitiba.

E para finalizar, Game of Thrones versão sertanejo contou com a brasileiríssima viola caipira. É poesia pura!