Festival celebra sons da Vanguarda Paulista

Um dos principais movimentos da cultura de vanguarda paulista, a Lira Paulistana é celebrada a partir desta quarta-feira (22) na segunda edição do festival Líricas Paulistanas, que vai unir cinema, música e histórias sobre esse importante período na década de 1980.

A programação começa no Centro Cultural b_arco (r. dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426), às 19h, com performance de ArrudA, pocket show de Doideca e o filme “Yorimatã”, tudo com entrada gratuita.

A partir de quinta-feira (23), o evento se alterna entre Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134) e Centro Cultural Rio Verde (r. Belmiro Braga, 119), com entradas a R$ 30 por dia. Destaque para a exibição do curta “Beleléu” e o filme “Líricas Paulistanas – Vanguarda Paulista Ontem e Hoje”, além de shows como as Orquídeas do Brasil, cantoras que faziam parte da banda de Itamar Assumpção, e do Língua de Trapo.

A programação pode ser vista no site do festival.