Era Uma Vez Em Hollywood: Quando estreia o novo filme de Tarantino?

"Era Uma Vez Em Hollywood", o novo filme de Quentin Tarantino, já tem data de estreia no Brasil.

O longa conta a história de dois amigos, um ator de TV e seu dublê, e se passa na Los Angeles de 1969. Mesmo se tratando de personagens e eventos fictícios, o filme tem como pano de fundo um dos crimes que mais chocou os Estados Unidos: o assassinato da atriz Sharon Tate, casada e grávida do diretor Roman Polanski à época, pelo gangue de Charles Manson .

Com Brad Pitt, Leonardo Dicaprio e Margot Robbie, "Era Uma Vez Em Hollywood" estreia no Brasil em 15 de agosto de 2019. Também compõem o elenco de peso os atores Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russel e muitos outros. Damian Lewis interpreta o ator Steve McQueen e Mike Moh vive o ator e lutador de artes marciais Bruce Lee.

Da esq. para dir.: Brad Pitt, Leonardo Dicaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie, em Cannes / John Phillips/Getty Images

Cannes

A pré-estreia do filme ocorreu no Festival de Cannes, na França, na última terça-feira (21), e conquistou boa parte dos críticos. No Rotten Tomatoes, site especializado que reúne críticas de cinema e funciona como um termômetro para os novos lançamentos, o nono longa de Tarantino alcançou 94% de aprovação.

Para a mídia especializada, este pode ser o melhor filme da carreira do diretor. Para o jornal The Guardian, "Era Uma Vez Em Hollywood" é uma "fantasia bizzara de horror jacobeana" e alertou para um final "surpreendente e espetacular", guardado a sete chaves por Tarantino.

Já a crítica do site Little White Lies classificou o que viu nas telas como uma "carta de amor pessoal [do diretor] a Los Angeles, em toda a sua sexy e suja glória".

Veja o trailer de "Era Uma Vez Em Hollywood":