Só nesta semana! Blizzard libera Overwatch para jogar de graça no PC, PS4 e Xbox One

Em comemoração ao aniversário do jogo, a Blizzard liberou nesta semana uma nova atualização para o FPS Overwatch, e também disponibilizou o game gratuitamente nas plataformas PC (através do Battle.net), PS4 e Xbox One.

LEIA MAIS:

Kylie Jenner lança marca vegana e ‘cruelty-free’ de cuidados com a pele

‘John Wick 3’ chega para integrar lista de filmes mais sangrentos da história

A promoção está valendo desde terça-feira (21), até a próxima terça (28). Você pode jogar e testar gratuitamente, e seu progresso – incluindo níveis, skins e outros itens – continuarão em sua conta, caso você deseje retomar o jogo após o período gratuito.

Atualmente, a edição base de Overwatch sai por R$69,00 na Battle.net, e a edição Legendary, que traz itens, skins e prêmios exclusivos, custa R$149,00.

Além da gratuidade, o aniversário do jogo também trouxe um evento sazonal, durante o qual você pode adquirir skins especiais. Tem mais: todos que entrarem no servidor durante o período da semana de aniversário receberão de presente uma loot box com um ou mais itens lendários.

Após o período gratuito, você deverá adquirir o game para continuar se aventurando.