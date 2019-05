Aurora se apresenta em Curitiba com músicas inéditas de 'Infections of a different kind – Step 2'

A cantora e compositora norueguesa Aurora chega nesta quarta-feira (22) a Curitiba para um show inédito na Ópera de Arame. A artista, cujas canções permeiam diversas vertentes do pop, vai apresentar alguns de seus maiores sucessos, como “Conqueror”, “Runaway”, “Running with the wolves” e “Queendom”.

Com apenas 22 anos, Aurora conseguiu, com seu álbum de estreia (“All my demons greeting me as a friend”), mais de 200 milhões de reproduções em plataformas de streaming e 500 mil unidades vendidas.

Leia mais:

Chico Buarque é o primeiro músico a vencer o Camões, maior prêmio de literatura em língua portuguesa

‘Bacurau não é advertência ao governo Bolsonaro’, diz Kléber Mendonça Filho; diretor compete em Cannes

Desde então, vem se dedicando a um novo trabalho, “Infections of a different kind”, que teve sua primeira parte lançada em 2018 e a segunda será lançada no próximo dia 31. Contudo, a cantora já está apresentando quatro canções do 'Step 2'.

“Há [no novo trabalho] uma compreensão mais profunda de mim mesma e do que quero dizer e fazer. É mais sintonizado com minha alma e com quem sou”, diz a cantora, que participou do Lollapalooza no ano passado.

O novo álbum, coproduzido com a dupla britânica MyRiot e com o norueguês Askjell, trata sobre dualidades humanas. “É sobre muitos aspectos diferentes do que é ser humano. Abrange a maneira como nos machucamos e amamos e a maneira como somos tão bonitos, mas também terríveis”, afirma Aurora.

A abertura do show ficará por conta da também cantora norueguesa Silja Sol. A artista lançou em 2014 o seu primeiro disco, intitulado “At Heart”, e chegou a ganhar o prêmio Spellemann Prize de melhor álbum por um outro trabalho, o disco “Ni Liv”.

Confira o setlist do show de São Paulo:

Soft Universe

Churchyard

All Is Soft Inside

Home

Under the Water

Warrior

Murder Song (5, 4, 3, 2, 1) (acoustic)

Runaway

In Bottles

The Seed

It Happened Quiet

Animal

I Went Too Far

The River

Forgotten Love

Running With the Wolves

Bis : Infections of a Different Kind Queendom

:

Serviço

Na Ópera de Arame (Rua João Gava, 970 – Curitiba). Qua., 21h. Entre R$ 220 e R$ 650.