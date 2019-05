MasterChef Para Tudo: Após 'mandar a real' para Fogaça, Marcus Lima ‘frita’ participantes

A Band exibe nesta terça-feira (21), às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, em que os participantes tiveram de mostrar criatividade ao utilizarem recipientes diferentes para fazerem seus empratamentos.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Bronca de Paola em Haila dá o que falar nas redes sociais

Já na prova da eliminação, os participantes participaram do tradicional leilão do talent show culinário, sacrificando tempo de cozinha para comprarem um prato tradicional para reproduzir. Convidada desta edição, Angélica Vitali da segunda temporada do MasterChef Profissionais vai ensinar a receita que se destacou.

Thiago Gatto, o major da quinta temporada com cozinheiros amadores, vai até a casa de Henrique Fogaça para descobrir o que há na geladeira do jurado. Para completar, Ana Paula Padrão recebe dois eliminados desta edição para um bate-papo emocionante.

Renan Corrêa revelou que aprendeu a cozinhar após sua mãe ficar acamada. "Quando eu tinha 12 anos, minha mãe adoeceu e eu fui para a cozinha. Tive que aprender a cozinhar para me alimentar, alimentar a minha mãe, minha irmã e meu pai – que estava trabalhando. Aos 24 anos, eu perdi meu pai vítima de um câncer. Então eu tinha minha mãe com a doença dela e minha irmã mais nova. E eu tinha que sustentá-las", relembrou o cowboy goiano.

Marcus Lima também falou da relação com a família. "No processo das gravações, a gente acaba se afastando inevitavelmente. Eu pude reafirmar para mim mesmo a importância dos meus filhos, da minha mulher. A distância que eu fiquei deles, embora breve, só reafirmou isso", contou o cirurgião-dentista. Sem papas na língua, ele ainda foi convidado para "fritar" e "mandar a real" sobre os participantes do MasterChef Brasil 2019.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.